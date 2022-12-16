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Более 400 случаев «серого» майнинга выявлено в Шелеховском районе Иркутской области

Очередной рейд по выявлению «серых» майнеров энергетики провели в поселке Введенщина Шелеховского района. Было проверено два объекта. Жалобы поступили от жителей в единый энергетический информационно-справочный центр.

Первый объект – двухэтажное здание на неогороженном забором участке. Специалисты проверили корректность работы прибора учета, а также замерили нагрузку – она на стабильно высоком уровне, что нехарактерно для работы бытовых приборов. Кроме того, на стене пристроя тепловизором зафиксирована высокая температура поверхности. Это также говорит о работе специфичного оборудования для майнинга внутри помещения. С собственником здания связаться не удалось, звонок инспектора остался без ответа.

Второй объект проверки – это гараж, расположенный на участке с жилым домом. От внешней стены доносится гул, который отчетливо слышен. Это один из признаков того, что внутри работает энергетически ёмкое оборудование. В этом случае также не удалось связаться с собственником, а дверь никто не открыл. Тем не менее, инспектор Шелеховского отделения «Иркутскэнергосбыта» Иван Говорин зафиксировал в акте наличие шума, показания тепловизора, нагрузку и другие показатели. Работа по этим двум объектам продолжится.

 «Исходя из собранной нами сегодня информации, будет дана оценка по характеру потребления, соответствует ли это это коммунально-бытовому потреблению или нет. Затем уже будут сделаны дальнейшие заключения по соответствию тарифного статуса потребителя»,  – прокомментировал результаты проверки инженер-инспектор Шелеховского отделения «Иркутскэнергосбыт» Иван Говорин.

Всего энергетиками осмотрено в Шелеховском районе 426 объектов. И почти на всех подтвердились признаки майнинга.

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Так как деятельность по добыче криптовалюты ведётся в неприспособленных местах, это негативным образом сказывается на состоянии электрических сетей, что в свою очередь отражается на потребителях, которые страдают от низкого напряжения в сети, аварийных отключений света.

Энергетики считает, что решение ситуации – это использование для майнинга специально обустроенных площадок, где электроэнергия будет оплачиваться соответствующим образом, а не по льготному тарифу для населения. Вывести этот вид деятельности из серой зоны поможет введение дифференцированного тарифа.  При потреблении до 12 тысяч квт в месяц – обычная стоимость, за объёмы выше – уже другая цена. В 99% случаев, жители такой объем не потребляют.

Пока же иркутские энергетики вынуждены через суд доказывать нецелевое потребление ресурса. По Шелеховскому району подано 74 иска: из них 35 – уже выиграны. 20 еще на рассмотрении.  В остальных случаях с потребителями заключены мировые соглашения или счета оплачены добровольно.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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