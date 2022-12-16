Домклик зафиксировал рост спроса на новостройки в ноябре 2022

Аналитики Домклик изучили структуру ипотечных кредитов для топ-10 регионов по количеству выдач в ноябре и выяснили, как изменились предпочтения покупателей недвижимости в конце осени. Результаты основываются на выданных ипотечных кредитах Сбера.

Распределение ипотеки по типам кредитов для топ-10 регионов по количеству выдач в ноябре 2022 года: приобретение первичного и вторичного жилья (обозначены как «Первичное» и «Вторичное» соответственно), индивидуальное строительство. «Остальное» включает в себя нецелевые кредиты под залог недвижимости, рефинансирование, военную ипотеку. Данные отсортированы по доле сделок по покупке первичной недвижимости в общем объеме выдач. Красным выделено распределение сделок по типам кредитов для всей России.

Напомним, что в октябре аналитики зафиксировали перетекание спроса с первичного рынка на вторичный. По мнению аналитиков Домклик, причина значительного изменения структуры ипотеки заключалась, прежде всего, в притоке выгодных предложений на вторичном рынке: число желающих продать квартиру намного превышало количество тех, кто был готов ее купить, поэтому продавцы активнее шли на уступки в пользу высокой скорости сделки.

Однако в ноябре ситуация изменилась в противоположную сторону — статистика по крупнейшим регионам показывает равномерное увеличение спроса на первичную недвижимость. Во всех выделенных регионах доля сделок на первичном рынке увеличилась на 3–10%. Больше всего этот показатель вырос в Свердловской области (+10,4%), Москве (+9,3%) и Московской области (+6,9%). Близкое значение прироста доли сделок фиксируется по всей стране — на 5%.

Мария Ромчанова, руководитель аналитического центра дивизиона «Домклик» Сбербанка:

«Мы полагаем, что заметное увеличение покупательской активности на первичном рынке – явление краткосрочное и вызвано прежде всего объявлением о возможной отмене программы господдержки и разговорами об сворачивании ипотеки с околонулевыми ставками. После решения о продлении программы льготной ипотеки до середины 2024 года мы ожидаем, что перетекание спроса на вторичный рынок вновь наберет обороты».

Подробности — в новом ежемесячном отчёте, подготовленном экспертами аналитического центра Домклик.