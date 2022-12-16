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Банк «Открытие» устроил «Новогодний марафон» для клиентов МСБ

С 16 декабря банк «Открытие» запускает акцию «Новогодний марафон» для держателей бизнес-карт. Ее участники смогут выиграть сертификаты маркетплейса «Озон» на сумму до 100 тысяч рублей. Об этом SIA.RU рассказали в компании.

Для участия в акции необходимо совершить покупки по бизнес-карте на общую сумму от 30 тысяч рублей в период с 16 по 22 декабря. Более 100 клиентов, совершивших покупки на наибольшую общую сумму, получат сертификаты Озон номиналом от 1000 до 100 000 рублей.

Воспользоваться сертификатом на маркетплейсе «Озон» можно будет до 15 января 2023 г. Подробнее о бизнес-картах «Открытия» можно узнать на сайте банка.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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