Ключевые тезисы выступления Эльвиры Набиуллиной

Банк России оставил ключевую ставку по итогам декабрьского заседания без изменений — на уровне 7,5% годовых. Это совпало с прогнозами аналитиков. Глава ЦБ РФ сообщила, что Банк России учел при принятии решения по ставке в пятницу повышение Минфином оценки уровня дефицита федерального бюджета в 2022 г.

О ставке

– Минфин повысил оценку дефицита бюджета с 0,9%ВВП до 2% ВВП на этот год. Мы это учитывали при принятии сегодняшнего решения, а в цифрах прогноза отразим после опорного февральского заседания, подчеркнула Эльвира Набиуллина. –И денежно-кредитная, и бюджетная политика влияют на совокупный спрос. И если по бюджетному каналу поступление денег растет, то для обеспечения ценовой стабильности может потребоваться сдерживание притока по кредитному каналу, поэтому при прочих равных более мягкая денежно-кредитная политика означает более высокий уровень процентных ставок.

ЦБ дал сегодня нейтральный сигнал по ставке. Это означает, что следующее решение по ставке будет зависеть от поступающих данных, возможны все три варианта.

Об инфляции

Текущие темпы прироста цен являются умеренными, а потребительский спрос — сдержанным. Инфляционные ожидания населения и бизнеса существенно не изменились, оставаясь при этом на повышенном уровне. Вместе с тем проинфляционные риски выросли и преобладают над дезинфляционными.

По мнению главы Банка России, если в ноябре и начале декабря цены росли в основном из-за разовых факторов, прежде всего индексации тарифов ЖКХ, то в целом растёт влияние факторов, которые увеличивают устойчивую инфляцию. В следующем году эта тенденция продолжится.

– Во-первых, инфляционные ожидания населения и компаний остаются на повышенных уровнях. Во-вторых, из-за возросшей нехватки персонала увеличиваются издержки компаний на рабочую силу. Еще один фактор роста издержек связан с адаптацией бизнеса к меняющимся условиям, – сказала Эльвира Набиуллина.

Весной годовая инфляция может опуститься ниже 4%, считаю в ЦБ.

Об экономике

Внешнеторговые ограничения продолжают создавать вызовы для компаний. В этом месяце к ним добавились вступление в силу эмбарго на поставки нефти, а также установление потолка цен на нее.

– Деловая активность в октябре восстанавливалась после спада месяцем ранее. Данные опроса предприятий указывают на продолжение роста и в ноябре. Замедление частных инвестиций отчасти компенсируется наращиванием государственных, – считает глава ЦБ.

О вкладах и кредитах

Сберегательная модель поведения населения сохраняется.

– Денежно-кредитные условия в целом остаются нейтральными. Высокие темпы роста наблюдались в корпоративном кредитовании и в ипотеке, восстанавливались выдачи необеспеченных потребительских ссуд. Ставки по вкладам продолжали подстраиваться к произошедшему в сентябре росту доходностей ОФЗ. Это способствовало некоторому притоку средств на депозиты.

О валюте

Процесс девалютизации банковских балансов в последние месяцы продолжился. Происходит изменение структуры спроса на деньги. Вместо иностранной валюты для проведения расчетов, привлечения инвестиций и формирования сбережений все активнее используются рубли.

О рисках

Краткосрочные риски сместились в сторону проинфляционных, и их перечень расширился.



– Мы по-прежнему видим риски более существенного охлаждения мировой экономики, чем это заложено в нашем базовом сценарии. Со стороны внешних условий на экономику влияет санкционный режим. Важная группа рисков связана с ситуацией на рынке труда.

Группа дезинфляционных рисков выражена слабее. К ним мы относим сохранение или усиление сберегательной модели поведения населения, а также увеличение кредитных рисков в экономике.

О будущих решениях

Учитывая все поступающие данные, Банк России будет определять траекторию ключевой ставки таким образом, чтобы не препятствовать структурной трансформации экономики и обеспечить возвращение инфляции к цели вблизи 4% в 2024 году.