ЦБ не будет снижать ставку на следующем заседании – аналитик Росбанка

Решение Банка России о сохранении ключевой ставки на уровне 7.50% годовых выглядит логичным с точки зрения перечисленных рисков и условий развития экономики, считает Евгений Кошелев, директор офиса рыночных исследований и стратегии Росбанка:

– Однако можем выделить несколько комментариев в пресс-релизе, которые указывают на умеренно «ястребиный» настрой регулятора. Во-первых, тезис о преобладании проинфляционных рисков над дезинфляционными в текущий момент говорит о повышенном внимании к тем факторам роста цен, которые не были в полной мере учтены в октябрьском прогнозе, но могут стать более выраженными в конце текущего-начале следующего года – это ослабление курса рубля и больший бюджетный дефицит в 2022 гг., чем предполагалось ранее. Во-вторых, появился тезис о повышении роли устойчивых компонентов в текущих темпах прироста инфляции. К устойчивым компонентам можно отнести инфляционные ожидания, значения которых сохраняют повышенные уровни.

Подобный умеренно жесткий тон мы оцениваем как отсутствие намерений к снижению ставки на текущем и, вероятно, следующем заседании. Однако и о намерениях ужесточать процентную политику регулятор не высказывается в явной форме, вероятно, сохраняя за собой право на выжидательную позицию на период повышенной турбулентности внешних торговых потоков (в связи с вступлением в силу санкций ЕС и соглашения о потолке цен на нефть от ряда стран), а также оценку хода структурной трансформации экономики и динамику кредитования.

Резюмируя вышесказанное, для кредитных и депозитных ставок действия Банка России не влекут явных последствий – ценообразование продолжит формироваться на основе стратегии отдельных банковских институтов.