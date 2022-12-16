Трое жителей Иркутской области отдали телефонным мошенникам 9,5 млн рублей

Жители Приангарья отдали телефонным аферистам свыше 9,5 млн рублей, сообщила 16 декабря полиция Иркутской области.

Известно, что накануне 42-летней провизору из Иркутска на сотовый телефон позвонил неизвестный – он сообщил о попытке оформления кредита на ее имя неизвестными лицами. Лжесотрудник банка, завладев доверием женщины, потребовал в кратчайшие сроки оформить кредит, после чего поручил перевести деньги на якобы безопасный счет. Следуя инструкциям звонивших, потерпевшая оформила кредит и лишилась 7 млн рублей.

Аналогичная ситуация произошла со сварщиком и гардеробщицей. Злоумышленники обманным способом похитили у иркутян более 2,5 млн рублей. Обстоятельства случившегося устанавливаются.