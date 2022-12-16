Проезд по трем следующим из Ново-Ленино маршрутам в Иркутске подорожает с 13 января

Мэрия Иркутска сообщила, что с 13 января подорожает проезд по трем маршрутам, следующим из микрорайона Ново-Ленино.

«С 13 января 2023 года будут изменены тарифы на проезд по муниципальным маршрутам № 10 "Н.Ленино – завод нерудных материалов", № 13 "Н. Ленино - Центр (через пр. Марата)", № 30 "Ц.Рынок– Н.Ленино (больница № 8)", – говорится в сообщении.

Стоимость поездки по маршрутам №№ 10,13,30 составит 30 рублей до 20:00 часов и 35 рублей после 20:00 часов – об этом уведомили перевозчики, обслуживающие данные маршруты.