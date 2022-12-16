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Аварийный виадук починили в Мегете – проезд по нему возобновили

Возобновлено движение через виадук-путепровод в Мегете – ранее он был закрыт из-за аварийного состояния, сообщила администрация Ангарского городского округа.

Движение по виадуку было перекрыто накануне, 13 декабря, из-за аварийности металлической конструкции, которая возникла вследствие несоблюдения проезжающими машинами ограничения по массе. Сейчас объект восстановлен.

Власти попросили автомобилистов соблюдать скоростной режим и ограничение по массе при переезде через виадук, чтобы в дальнейшем избежать подобных инцидентов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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