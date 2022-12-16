Движение паромов на Ольхон могут полностью прекратить в 2022 году из-за ледовой обстановки

Неблагоприятная ледовая обстановка зафиксирована на Байкале в районе острова Ольхон – из-за этого может быть полностью прекращено движение паромов в 2022 году, сообщило Восточно-Сибирское речное пароходство.

«С 15.12.2022 г. в связи с неблагоприятной ледовой обстановкой, возможны перерывы в работе паромной переправы, а также полное прекращение движения паромов в навигацию 2022 года», – говорится в сообщении.

Перед поездкой рекомендовано уточнять информацию о работе паромов по телефонам Восточно-Сибирского речного пароходства.