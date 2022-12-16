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Гендиректора спорткомплекса в Плишкино обвинили в служебном подлоге с ущербом в 2,7 млн рублей

Генеральному директору муниципального учреждения культуры «Культурно-спортивный комплекс» Хомутовского муниципального образования Иркутской области предъявили обвинение в служебном подлоге и злоупотреблении полномочиями с ущербом в 2,7 млн рублей, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По версии следствия, в 2020 году женщина в рамках реализации национального проекта «Демография» заключила муниципальный контракт с подрядной организацией на строительство спортивного оздоровительного комплекса в поселке Плишкино Иркутского района. Срок исполнение контракта – декабрь 2021 года.

«Согласно подписанной документации подрядчиком было поставлено спортивное и медицинское оборудование, которое принято и оплачено заказчиком за счет бюджетных средств. По факту данное оборудование поставлено не было», – говорится в сообщении.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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