Азиатско-Тихоокеанский банк стал лауреатом премии «Эффективное образование»

АТБ с проектом «Центр обучения ИТ-специальностям АТБ PLUG-IN» победил в номинации «За вклад в развитие образования» в рамках премии «Эффективное образование-2022». Церемония награждения прошла в рамках Форума «Эффективное образование» 13 декабря в арт-центре Exposed в Москве.

АТБ PLUG-IN – центр обучения для начинающих программистов на базе Дальневосточного федерального университета во Владивостоке, созданный Азиатско-Тихоокеанским банком в рамках программы цифровой трансформации. Обучение по программе Центра позволяет молодым специалистам получить продвинутые профессиональные навыки в сфере IT и трудоустроиться в АТБ.

Пройти обучение в АТБ PLUG-IN могут студенты и выпускники IT-факультетов, а также те, кто знает основы любого объектно-ориентированного языка программирования, имеет математическое или инженерное образование. Обучение бесплатное, а также в течение курса банк выплачивает слушателям ежемесячную стипендию. Выпускники курса получают диплом о профессиональной подготовке и могут устроиться на работу в АТБ разработчиком мобильных приложений или Java-программистом.

«Сегодня люди – главный экономический актив. Во время всеобщей цифровизации клиенты ждут передовых финансовых решений, а это невозможно без грамотных специалистов, которых не так просто найти. Мы решили эту задачу, создав свой обучающий центр, где готовим ИТ-специалистов по интенсивной программе. После завершения обучения выпускники становятся существенным усилением нашей команды. АТБ PLUG-IN примечателен тем, что создает правильную среду, в которой студенты сразу применяют полученные знания и навыки на практике и уже к моменту выпуска погружены в рабочие процессы банка. Проект много значит для нас, мы вкладывали и продолжаем вкладывать в него много сил и ресурсов. И мы благодарны Экспертному совету Премии за такую высокую оценку нашей работы», - рассказал IT-директор, заместитель председателя правления АТБ Руслан Хисматуллин.

«Для АТБ важно вкладывать ресурсы в развитие человеческого капитала Востока России, и нам очень приятно, что Экспертный совет премии отметил наш вклад именно в категории социальных проектов. АТБ традиционно развивает сотрудников, в банке давно действует Корпоративный университет, а АТБ PLUG-IN стал нашим первым опытом внешнего обучения. Выпускники летнего интенсива уже работают в банке, мы ждем новый выпуск к концу года. И мы рады, что наш проект поддерживает как вся команда АТБ, так и наши партнеры в ДВФУ», - поделился HR директор АТБ Вадим Коровин.

Всероссийская премия «Эффективное образование» уже шесть лет стимулирует развитие образовательных инициатив. Ежегодно Экспертный совет Премии, в состав которого входят общественные деятели, специалисты в области образования, представители органов власти и бизнеса, выявляет лучшие образовательные проекты.