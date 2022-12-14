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Мобильный банк Альфа-Онлайн признан лучшим IT-решением для розничного банка

Эксперты журнала the Retail Finance назвали Альфа-Онлайн лучшим IT-решением для розничного банка и вручили Альфа-Банку премию Retail Finance Awards.

Жюри оценило самостоятельность Альфа-Онлайн: его не нужно скачивать, он не зависит от внешних мобильных платформ. Больше миллиона человек уже используют Альфа-Онлайн — мобильный банк, который хорошо работает на компьютерах и любых смартфонах.

Кроме того, банку присудили специальную награду «Цивилизация», которую дают за проекты по развитию гармоничного общества. Эксперты отметили два проекта: программу для талантливых студентов Альфа-Шанс и Pet-friendly банк — в офисы Альфа-Банка можно приходить с любимыми питомцами.

Премия Retail Finance Awards по традиции присуждается самым успешным банкам и финансовым компаниям за достижения и инициативы в розничном банкинге.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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