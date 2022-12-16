Банк «Союз» запустил расчеты через мультибанковскую платформу НРД

Банк «Союз» подключился к мультибанковской платформе «Транзит 2.0» Национального расчетного депозитария. Интеграция реализована совместно с технологическим партнером банка – компанией BSS.

Используя Мультибанк НРД, корпоративные клиенты Банка «Союз» получают возможность автоматизировать казначейские и платежные функции и повысить эффективность казначейского блока. Таким образом, подключение к платформе позволяет банку расширить линейку эффективных ИТ-решений для клиентов корпоративного сектора, обеспечивая единый централизованный канал обмена электронными документами по всей сети ЭДО.

В условиях сжатых сроков запуска проекта часть ключевых задач по интеграции была успешно решена за счет экспертизы BSS. Прежде всего – поддержка таких технологических преимуществ «Транзит 2.0» как: работа со средствами контроля защиты информации, электронными подписями и шифрованием. На данный момент совместно с BSS реализуется наращивание функциональных возможностей интеграции, включая запуск валютных платежей и подготовку документов валютного контроля.

Андрей Лапко, Заместитель председателя правления Банка «Союз»:

«Цифровизация бизнеса и повышение качества услуг – главный приоритет развития Банка «Союз». Платформа Мультибанк НРД –

хорошо зарекомендовавший себя для реализации данных приоритетов IT-инструмент, создающий максимальный комфорт и технологическую эффективность для наших клиентов».

Павел Степанов, Управляющий директор по технологическим сервисам НРД, Мультибанк: «Транзит 2.0» – это полноценная платформа, которая позволяет максимально упростить обмен платежными документами между корпорациями и банками, повысить качество и скорость финансовых операций, а также обеспечить высокий уровень безопасности и надежности при передаче сообщений через НРД. На сегодняшний день к Мультибанку НРД подключены крупнейшие российские банки и уже более 50 корпораций, и мы рады, что Банк «Союз» также выбрал НРД в качестве партнера по цифровизации бизнеса».

Станислав Шилов, директор по развитию продуктов Центра цифровых решений для бизнеса компании BSS: «Интеграционное решение BSS успешно и существенно проще, чем предполагалось, решило задачи банка. Мы рассматриваем этот проект как стратегический. Наличие готовой промышленной интеграции «Транзит 2.0» с широко распространенным ДБО BSS позволяет обеспечить возможность корпорациям быстро подключать свои ERP к обмену документами с банками через «Транзит 2.0».