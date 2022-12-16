Скидка 15% в магазине одежды и обуви Lamoda – с картой МИР Дальневосточного банка

В преддверии Нового года держатели карт МИР Дальневосточного банка могут совершать выгодные покупки со скидкой 15% в приложении Lamoda, чтобы порадовать себя и своих близких обновками и подарками.

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на privetmir.ru;

Для получения промокода на скидку нажмите на кнопку "Получить подарок" на странице акции на сайте privetmir.ru; Ваш промокод будет отображаться в личном кабинете на privetmir.ru в разделе "Призы и подарки". Успейте получить его до 31 декабря 2022, а активировать до 7 января 2023; Перейдите в мобильное приложение или на сайт Lamoda, добавьте товары в корзину и заполните данные; В специальном поле укажите ваш промокод и нажмите кнопку "Применить", чтобы получить скидку 15%. Использовать промокод можно только один раз.

Скидка не суммируется со скидкой по программе лояльности Lamoda Club и не распространяется на товары партнеров Lamoda;

Не распространяется на товары некоторых брендов. Подробный список по ссылке.

Организатор Акции: ООО "Купишуз"; адрес место нахождения: Российская Федерация, 123308, Москва, Проспект Маршала Жукова, дом 1, строение 1; ОГРН 5107746007628; ИНН 7705935687; КПП 773401001.Срок действия акции 25.11.2022 - 31.12.2022