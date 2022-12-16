Вклад «Доходный» - в ТОП-10 «Лучшие долгосрочные вклады в рублях»

Вклад «Доходный» от АО «Дальневосточный банк» - в ТОП-10 рейтинга Лучшие долгосрочные вклады в декабре 2022 года*.

Эксперты оценивали надежность банка, реальный доход по вкладу, процентную ставку. Максимальная процентная ставка по вкладу «Доходный» - 7,8% при размещении на 186 дней и выплате процентов в конце срока вклада. Минимальная сумма – 10 000 рублей. Вклады Дальневосточного банка можно открыть и в его офисах, и в мобильном приложении «ДВ Банк» за пару минут.

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