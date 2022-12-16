Клиенты Банка Уралсиб могут рассказать о себе бизнес-сообществу

Клиенты Банка Уралсиб получили возможность рассказать о своем бизнесе десяткам тысяч участников бизнес-сообщества – предпринимателей и собственников бизнеса. Она позволит найти новых клиентов и партнеров, а также повысить узнаваемость бренда.

Для этого нужно:

Пройти трехдневное обучение по самопрезентации в Академии управления и предпринимательства Банка Уралсиб («Академия бизнеса»). Академия подготовила короткую программу для обучения слушателей навыкам самопрезентации, которая поможет выделить сильные стороны своего бизнеса и преимущества конкретного продукта. В ходе программы участники выполняют домашние задания, общаются с преподавателями и другими участниками программы. По итогам обучения участники получают качественную версию презентации своего бизнеса для своих клиентов, а также инвесторов и деловых партнеров.

Вступить в онлайн-сообщество предпринимателей «Сфера» Банка Уралсиб и разослать его участникам презентацию своего проекта в формате «Витрины проектов».

Начать обучение и получить возможность презентовать свой проект можно здесь!

Новый проект Банка Уралсиб для предпринимателей «Академия управления и предпринимательства Уралсиба» («Академия бизнеса») предлагает комплексное обучение навыкам ведения эффективного бизнеса, включающих в себя необходимые для предпринимателя знания, проверенные практикой инструменты и рабочие стратегии построения собственного дела, а также разбор различных бизнес-кейсов. Кроме этого, слушатели Академии учатся работать с сервисами и платформами, позволяющими эффективно автоматизировать бизнес-процессы, анализировать рыночные ниши, отрасли и конкурентную среду, ориентироваться в мерах поддержки бизнеса. Важным преимуществом процесса обучения является общение предпринимателей в едином деловом и информационном пространстве, обмен опытом и полезными контактами.