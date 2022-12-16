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Родильное отделение Шелеховской районной больницы открыли после капитального ремонта

После капремонта 16 декабря открылось родильное отделение Шелеховской районной больницы Иркутской области , сообщил глава региона Игорь Кобзев.

«Строители капитально отремонтировали кровлю и третий этаж здания, на втором провели частичный капремонт, а на первом – косметический. Кроме того, в родильном отделении обновили медоборудование, полностью заменили мебель. В скором времени планируется покупка нового аппарата УЗИ, мониторов слежения и аппарата искусственной вентиляции легких для новорожденных», – рассказал губернатор. Необходимость в ремонте появилась после пожара, который произошел в здании в июне.

Теперь рожениц Шелехова, Шелеховского и Иркутского районов будут отправлять в это отделение.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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