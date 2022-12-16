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Примсоцбанк: 15% за покупки на Lamoda получат держатели «Мир»

Держатели карт «Мир» от Примсоцбанка могут получить 15% скидки на покупку товаров на сайте и в приложении Lamoda.

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на privetmir.ru

  1. Для получения промокода на скидку нажмите на кнопку «Получить подарок» на странице акции на сайте privetmir.ru;
  2. Ваш промокод будет отображаться в личном кабинете на privetmir.ru в разделе «Призы и подарки». Успейте получить его до 31 декабря 2022, а активировать до 7 января 2023;
  3. Перейдите в мобильное приложение или на сайт Lamoda, добавьте товары в корзину и заполните данные;
  4. В специальном поле укажите ваш промокод и нажмите кнопку «Применить», чтобы получить скидку 15%. Использовать промокод можно только один раз.
Важно!
  • Скидка не суммируется со скидкой по программе лояльности Lamoda Club и не распространяется на товары партнёров Lamoda;
  • Не распространяется на товары некоторых брендов. Подробный список по ссылке.
Организатор Акции: ООО «Купишуз»;
Адрес место нахождения: Российская Федерация, 123308, Москва, Проспект Маршала Жукова, дом 1, строение 1;
ОГРН 5107746007628;
ИНН 7705935687;
КПП 773401001.
  
Срок действия акции

25.11.2022 - 31.12.2022


/ Сибирское Информационное Агентство /
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