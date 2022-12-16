Примсоцбанк: 15% за покупки на Lamoda получат держатели «Мир»

Держатели карт «Мир» от Примсоцбанка могут получить 15% скидки на покупку товаров на сайте и в приложении Lamoda.

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Для получения промокода на скидку нажмите на кнопку «Получить подарок» на странице акции на сайте privetmir.ru; Ваш промокод будет отображаться в личном кабинете на privetmir.ru в разделе «Призы и подарки». Успейте получить его до 31 декабря 2022, а активировать до 7 января 2023; Перейдите в мобильное приложение или на сайт Lamoda, добавьте товары в корзину и заполните данные; В специальном поле укажите ваш промокод и нажмите кнопку «Применить», чтобы получить скидку 15%. Использовать промокод можно только один раз.

Скидка не суммируется со скидкой по программе лояльности Lamoda Club и не распространяется на товары партнёров Lamoda;

Не распространяется на товары некоторых брендов. Подробный список по ссылке.

Важно!Организатор Акции: ООО «Купишуз»;Адрес место нахождения: Российская Федерация, 123308, Москва, Проспект Маршала Жукова, дом 1, строение 1;ОГРН 5107746007628;ИНН 7705935687;КПП 773401001.