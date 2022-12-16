Россельхозбанк получил 12 наград за работу на рынке долгового капитала в рамках премии Cbonds Awards-2022

Сделки с участием Россельхозбанка на рынке долгового капитала были отмечены 12 наградами ежегодной премии Cbonds Awards-2022. Вручение наград состоялось в Санкт-Петербурге в рамках XX Российского облигационного конгресса, крупнейшей в России конференции в области долговых ценных бумаг.

Двенадцать сделок по размещению облигаций, организатором которых выступил Россельхозбанк, общим объемом более 310 млрд руб. экв., были признаны лучшими в следующих номинациях:

«Лучшая сделка первичного размещения в нефтегазовом секторе» - выпуск облигаций Роснефть серии 002P-12 объемом 15 млрд юаней.

«Лучшая сделка первичного размещения в энергетическом секторе» - выпуск облигаций «Россети» серии 001Р-06R объемом 15 млрд руб.

«Лучшая сделка первичного размещения металлургической компании» - выпуск облигаций «ГМК Норильский никель» серии БО-001Р-02 объемом 25 млрд руб.

«Лучшая сделка первичного размещения золотодобывающей компании» - выпуск облигаций «Полюс» серии ПБО-02 объемом 4,6 млрд юаней.

«Лучшая сделка первичного размещения лизинговой компании» - выпуск облигаций «ЛК Европлан» серии 001P-05 объемом 5,5 млрд руб.

«Лучшая сделка первичного размещения застройщика» - выпуск облигаций ГК «Самолет» серии БО-П12 объемом 15 млрд руб.

«Лучшая сделка первичного размещения в инфраструктурном строительстве» - выпуск облигаций ГК «Автодор» серии БО-003Р-02 объемом 30,5 млрд руб.

«Лучшая сделка первичного размещения фармацевтической компании» - выпуск облигаций «Биннофарм Групп» серии 001Р-02 объемом 3 млрд руб.

«Лучшая сделка первичного размещения в сегменте связь и коммуникации» - выпуск облигаций «Ростелеком» серии 002Р-09R объемом 15 млрд руб.

«Лучшая сделка первичного размещения в нефинансовом секторе» - выпуск облигаций «Сегежа Групп» серии 002Р-04R объемом 8,2 млрд руб.

«Лучшая сделка первичного размещения в юанях» - выпуски облигаций «ХК «Металлоинвест» серий 001P-01 и 001P-02 общим объемом 2 млрд юаней.

«Лучшая сделка первичного размещения в пищевой промышленности» - выпуск облигаций Группы «Черкизово» серии БО-001Р-05 объемом 10 млрд руб.

Всего в категории «Лучшая сделка» премии Cbonds Awards-2022 награды вручались в 15 номинациях.

«Россельхозбанк выступает организатором около половины объема всех рыночных размещений корпоративных облигаций, в том числе подавляющего числа знаковых сделок по привлечению финансирования для крупнейших российских компаний. Двенадцать наград за лучшие сделки в рамках премии Cbonds Awards – это отличный результат, рекордный для нас. Он свидетельствует о высоком уровне доверия рыночных участников нашим клиентам и банку как организатору», – отметила заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Анна Кузнецова.

Cbonds Awards – ежегодная премия, которая вручается лучшим участникам российского облигационного рынка по итогам открытого голосования, обладателей которой определяют сами участники рынка. Голосование является полностью открытым и проходит ежегодно с 2006 года.