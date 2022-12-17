Три дома в ЖК «Огни города» в Иркутске попали в реестр проблемных

Три дома в ЖК «Огни города» в переулке Советском Иркутска попали в реестр проблемных – квартиры в них ждут свыше 185 человек, сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

«Для достройки объекта планируем привлечь инвестора, потому что бывший застройщик с объектами не справился, в отношении него уже начала процедура банкротства», – уточнил Кобзев.

Кроме того, в регионе сейчас ведется предбанкротный мониторинг застройщиков – он позволяет вычислять объекты и работать с ними до того, как ситуация усугубится и будут нарушены права граждан. Уже выявлены девять объектов, все они взяты под особый контроль.