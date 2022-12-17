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Иркутская область за девять месяцев 2022 года нарастила экспорт на 17,7%

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во время рабочей встречи с генеральным директором АО «Российский экспортный центр» Вероникой Никишиной, которая состоялась в Москве, сообщил, что за девять месяцев 2022 года Иркутская область нарастила экспорт на 17,7%.

«Таких показателей удалось достичь благодаря совместной работе Российского экспортного центра и правительства региона. Более 65 компаний-экспортеров Иркутской области воспользовались мерами поддержки РЭЦ в 2022 году. При этом наблюдается увеличение поставок в Китай, Узбекистан, Белоруссию, Казахстан и Монголию», – подчеркнул Игорь Кобзев.

В марте 2023 года релегация Российского экспортного центра и правительства Иркутской области намерены встретиться в Монголии на деловых переговорах.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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