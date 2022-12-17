Иркутская область не смогла выиграть конкурс на создание межвузовского кампуса

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев 17 декабря сообщил, что регион в 2022 году участвовал в конкурсе Минобрнауки страны, чтобы получить федеральные средства на реализацию до 2026 года и создание межвузовского кампуса, однако выиграть его не удалось.

«Пока в список вошло 9 объектов. Иркутской области не хватило баллов, поскольку нам не удалось до конца решить вопрос регистрации земельных участков. Сейчас нам оперативно надо закрыть этот вопрос, а также определиться с концессионером и увеличить нашу долю софинансирования в проекте до 5%», – рассказал губернатор.

В 2023 году Иркутская область планирует принять участие в конкурсе повторно. Создание кампуса позволит снять остроту вопроса с местами в общежитиях для студентов.