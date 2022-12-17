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Большегруз провалился под лед реки Лены в Киренском районе Иркутской области

Водитель в Киренском районе Иркутской области решил на большегрузе пересечь реку Лену по льду недалеко от населенного пункта Алексеевский вне переправы и провалился, сообщает 17 декабря пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

<p>Фото ГУ МЧС России по Иркутской области</p>

Фото ГУ МЧС России по Иркутской области

«Несмотря на запрещающие знаки, водитель грузовика выехал на неокрепший лед. Машина провалилась передними колесами. Если бы самосвал проехал еще несколько метров, он полностью ушел бы под лед, и спастись водителю вряд ли удалось бы», – пояснили в МЧС.

Известно, что водитель выбрался из кабины автомобиля и бросил его посреди реки. Сотрудники МЧС России и полиции установили владельца грузовика, в отношении которого будет составлен ряд административных протоколов за выезд на лед и нарушения экологических норм.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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