Авария с участием маршрутки и двух легковых машин произошла в Иркутском районе

ДТП с участием трех машин произошло в Иркутском районе – два легковых транспорта столкнулись с маршруткой на Александровском тракте в 11 км от областного центра, сообщает пресс-служба региональной полиции.

Фото пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области

Авария произошла сегодня около 13:00. По предварительной информации, 28-летний водитель машины Toyota Corolla Fielder задел иномарку Nissan X-Trail, после чего столкнулся с движущимся во встречном направлении маршрутным микроавтобусом Ford. Последний от удара съехал с проезжей части в кювет.

Установлено, что в маршрутке находились 16 пассажиров, двое из которых – дети. В настоящее время медики осматривают всех участников случившегося на предмет получения травм.