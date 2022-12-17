Новости

Авария с участием маршрутки и двух легковых машин произошла в Иркутском районе

ДТП с участием трех машин произошло в Иркутском районе – два легковых транспорта столкнулись с маршруткой на Александровском тракте в 11 км от областного центра, сообщает пресс-служба региональной полиции.

<p>Фото пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области</p>

Фото пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области

Авария произошла сегодня около 13:00. По предварительной информации, 28-летний водитель машины Toyota Corolla Fielder задел иномарку Nissan X-Trail, после чего столкнулся с движущимся во встречном направлении маршрутным микроавтобусом Ford. Последний от удара съехал с проезжей части в кювет.

Установлено, что в маршрутке находились 16 пассажиров, двое из которых – дети. В настоящее время медики осматривают всех участников случившегося на предмет получения травм.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Торговой сети "Слата" 20 лет
«Россия ждала дискаунтеров с 2003 года» – Ярослав Шиллер, «Слата» (видео)
«Центр просто «проспал» формат дискаунтера» – Вячеслав Заяц, «Слата»
Мне нужна «своя лопата», чтобы «копать». Вячеслав Заяц, «Слата», – о сделке с X5 и планах на будущее
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании