Новости

Три иркутянки незаконно оформили на себя участок стоимостью 100 млн рублей

Три жительницы Иркутска в возрасте от 39 до 67 лет незаконно оформили на себя участок, причинив своими действиями ущерб  Ушаковскому муниципальному образованию Иркутского района в 100 млн рублей, сообщает 18 декабря СУ СКР по региону.

Установлено, что преступление было совершено в мае 2021 года. Женщины по подложным документам зарегистрировали право собственности на земельный участок в пойме реки Королок по Байкальскому тракту площадью 27 гектаров, ранее предоставленный одной из фигуранток во временное пользование.

Подозреваемые задержаны. Одной женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, а остальным – в виде домашнего ареста. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», максимальные санкции которой предусматривают до 10 лет лишения свободы. Расследование продолжается.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Торговой сети "Слата" 20 лет
«Россия ждала дискаунтеров с 2003 года» – Ярослав Шиллер, «Слата» (видео)
«Центр просто «проспал» формат дискаунтера» – Вячеслав Заяц, «Слата»
Мне нужна «своя лопата», чтобы «копать». Вячеслав Заяц, «Слата», – о сделке с X5 и планах на будущее
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании