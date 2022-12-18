Три иркутянки незаконно оформили на себя участок стоимостью 100 млн рублей

Три жительницы Иркутска в возрасте от 39 до 67 лет незаконно оформили на себя участок, причинив своими действиями ущерб Ушаковскому муниципальному образованию Иркутского района в 100 млн рублей, сообщает 18 декабря СУ СКР по региону.

Установлено, что преступление было совершено в мае 2021 года. Женщины по подложным документам зарегистрировали право собственности на земельный участок в пойме реки Королок по Байкальскому тракту площадью 27 гектаров, ранее предоставленный одной из фигуранток во временное пользование.

Подозреваемые задержаны. Одной женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, а остальным – в виде домашнего ареста. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», максимальные санкции которой предусматривают до 10 лет лишения свободы. Расследование продолжается.