Треть месячной нормы осадков выпала в Иркутске ночью 17 декабря

Мэрия Иркутска сообщила, что за ночь 17 декабря в городе выпала треть месячной нормы осадков – в настоящее время продолжается ликвидация последствий обильного снегопада.

«За ночь с улиц города вывезено 1200 тонн снега, эту работу продолжат в течение дня. Проводится разметание и противогололедная обработка дорог, очистка остановок общественного транспорта, пешеходных переходов, заездных карманов и тротуаров», – говорится в сообщении.

На очистке магистральных дорог, мостов и подходов к ним задействовано более 60 единиц специализированной техники и 200 человек. Во всех районах круглосуточно работают комбинированные дорожные машины, погрузчики, тракторные щетки, автогрейдеры, самосвалы и тротуароуборочные комплексы.

Очистка территории парков и скверов находится выполняется подрядными организациями. На уборку вышли более 110 рабочих, задействовано 13 единиц техники. На озелененных пространствах запрещено использование соли и других реагентов, для ликвидации гололеда применяется песок.