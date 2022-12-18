Новости

Администрация Братского района заплатит покусанным собаками детям по 20 тысяч рублей

Власти Братского района Иркутской области заплатят детям, которых покусали бездомные собаки, по 20 тысяч рублей, сообщила 18 декабря региональная прокуратура.

Установлено, что в 2022 году на территории Братского района несовершеннолетние пострадали от нападения безнадзорных собак, детям причинены травмы.

«Прокуратура направила в суд исковые заявления об обязании администрации муниципального образования компенсировать моральный вреда, причиненный трем несовершеннолетним. Суд требования прокуратуры удовлетворил», – говорится в сообщении.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Торговой сети "Слата" 20 лет
«Россия ждала дискаунтеров с 2003 года» – Ярослав Шиллер, «Слата» (видео)
«Центр просто «проспал» формат дискаунтера» – Вячеслав Заяц, «Слата»
Мне нужна «своя лопата», чтобы «копать». Вячеслав Заяц, «Слата», – о сделке с X5 и планах на будущее
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании