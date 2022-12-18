Администрация Братского района заплатит покусанным собаками детям по 20 тысяч рублей

Власти Братского района Иркутской области заплатят детям, которых покусали бездомные собаки, по 20 тысяч рублей, сообщила 18 декабря региональная прокуратура.

Установлено, что в 2022 году на территории Братского района несовершеннолетние пострадали от нападения безнадзорных собак, детям причинены травмы.

«Прокуратура направила в суд исковые заявления об обязании администрации муниципального образования компенсировать моральный вреда, причиненный трем несовершеннолетним. Суд требования прокуратуры удовлетворил», – говорится в сообщении.