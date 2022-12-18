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Дилеры спрогнозировали рост цен на новые автомобили в начале 2023 года на 10%

Дефицит новых автомобилей из-за прекращения поставок в РФ европейских и американских брендов в текущем году вызвал рост цен на машины, товарные запасы по ушедшим маркам будут распроданы до конца I квартала 2023 года, а стоимость новых машин вырастет на 10%, пишет 18 декабря ТАСС.

«Цены на автомобили будут расти, предпосылок к их снижению нет. По ощущениям они будут выше примерно на 10% от текущих уровней. Стоимость автомобилей будет зависеть от курсов валют и логистических цепочек поставок. Чем больше ограничений появляется, тем выше расходы поставщиков и конечная стоимость автомобилей соответственно», – рассказал генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский.

Говоря о ценах на китайские машины, он спрогнозировал, что снижения также ждать не стоит, поскольку компании из КНР «продолжат наращивать объемы и зарабатывать прибыль».

Директор по продажам новых автомобилей «Рольф» Максим Златокрылец отметил, что пока официально в страну поставляются только китайские бренды, вероятно, в следующем году к ним добавятся корейские, считает

В компании «Авилон» рассказали, что пока изменения цен на новые автомобили ждать не стоит. «В то же время относительно изменения цен стоит отметить и влияние курса валюты. Если курс вырастает, то и цены тоже будут расти», – заявил заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей ГК «Авилон» Алексей Стариков.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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