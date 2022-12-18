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Автомобиль провалился под лед реки Оки в Зиминском районе Иркутской области

Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области сообщила, что 18 декабря автомобиль провалился под лед реки Оки в Зиминском районе Иркутской области.

<p>Фото ГУ МЧС России по Иркутской области </p>

Фото ГУ МЧС России по Иркутской области 

«В очередной раз беспечность едва не стала причиной трагедии. О чем думал водитель в Зиминском районе, не понятно. Река Ока, в связи с потеплением образовалась наледь, толщина льда в месте провала не больше 5 сантиметров», – прокомментировало случившееся ведомство.

Областные спасатели в гидрокостюмах подцепили автомобиль и помогли вытащить его из воды. В отношении водителя составлены административные протоколы за выезд на лед и нарушения экологических норм.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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