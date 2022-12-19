ИНК прокомментировала пожар на Марковском месторождении

Количество пострадавших уточняется. Огонь не угрожает лесу и населенным пунктам, угрозы для населения нет. Об этом SIA.RU сообщили в компании.

В период проведения комплексного опробования технологической установки комплексной подготовки газа 18 декабря произошло возгорание в Усть-Кутском районе Иркутской области на Марковском месторождении.

Мероприятия осуществляются в соответствии с Планом ликвидации аварийной ситуации. На месте работают расчёты пожарно-спасательной службы и профессиональное газоспасательное формирование.