7 человек пострадали во время пожара на Марковском месторождении в Иркутской области

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Двое из них находятся в тяжелом состоянии.

«По данным МЧС погибших нет. Пострадали 7 человек. 2 человека – в тяжелом состоянии, их вертолетом доставили в Братск. 4 пострадавших в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в Усть-Кутскую городскую больницу. 1 человек, с обморожением ног, будет лечиться амбулаторно», – пишет губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в Телеграм-канале.

Напомним, что в 23:25 в МЧС поступила информация о пожаре на установке комплексной подготовки природного газа Марковского месторождения. Возгорание ликвидировали в 03:10. Всего задействовано: 152 человека, 36 единиц техники, от МЧС России 110 человек, 24 единицы техники.