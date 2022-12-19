В России заменили каждый седьмой западный бренд продуктов

Больше всего наименований освежили в категориях газированных напитков, бытовой химии и готовых завтраков, а также макаронных и кондитерских изделий. Об этом «Известиям» рассказали в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

Марки ушедших производителей ритейлеры меняли, как правило, на отечественные.

Аналогичную тенденцию фиксируют и в непродуктовом секторе, отметили в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). Эксперты считают, что перед отечественными ритейлерами и производителями стоит непростая задача продвижения отечественных продуктов под торговыми марками, которые не знакомы потребителям.