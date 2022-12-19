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Доли в международных финорганизациях переведут в долг перед РФ

Поправку планируют внести в Бюджетный кодекс.

Исполнительные власти предложили внести в Бюджетный кодекс поправку, которая позволит России конвертировать в долг доли своего участия в международных финансовых организациях (МФО). В настоящий момент документ находится на рассмотрении Госдумы и, по сведениям «Известий», будет принят уже до конца текущего года. Такой маневр позволит защитить МФО от санкций и гарантировать бесперебойность их работы, считают в Минфине.

Документ предусматривает и возможность обратной конвертации долга в доли участия, если условия не будут хуже первоначальных.

Конвертация долей в долги – механизм широко применяемый в сфере международных финансов как обмен долгов на долю в уставном капитале и наоборот. Речь будет идти о простом двустороннем соглашении акционера (РФ) и организации (МФО).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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