Клиенты Tele2 могут легко и быстро оформить подписки на иностранные сервисы

Оператор предлагает клиентам быстро и удобно оплачивать иностранные сервисы. Для этого нужно приобрести сертификат – оплата проходит со счета Tele2 без комиссии. Оператор запустил услугу в ответ на запрос клиентов, которые потеряли возможность пользоваться привычными зарубежными сервисами. Чтобы максимально упростить процесс для абонентов, Tele2 подготовила подробную инструкцию.

Tele2 предлагает клиентам широкий список зарубежных сервисов, которые прежде были недоступны для оплаты в России. Это 17 платформ, в том числе Amazon US, Twitch US, Fortnite, Spotify US, Nintendo eShop, PUBG Mobile, Minecraft, EA Play US.

Абоненты могут оплатить сертификаты этих сервисов со счета телефона Tele2 без комиссии. Клиенты выбирают их номинал в долларах, а точную сумму списания в рублях видят в SMS перед подтверждением покупки.

Для покупки сертификата клиенту необходимо зайти в соответствующий раздел на площадке финансовых сервисов f.tele2.ru и выбрать нужный. Далее потребуется ввести данные – номер Tele2 для оплаты, email для получения сертификата и его номинал. Часть сертификатов доступны только для оплаты аккаунтов, зарегистрированных в США. Как завести аккаунт быстро и без проблем, Tele2 объясняет в подробной инструкции.

После выбора сертификата нужно нажать кнопку «Оплатить». В ответ на запрос придет SMS с номера 312 с указанием суммы в рублях – для завершения оплаты со счета телефона требуется подтвердить покупку. После этого сертификат придет на указанную почту в течение нескольких минут.

Таким способом можно оплатить сервисы: Amazon US, Twitch US, Fortnite, Xbox US, Nintendo eShop, Spotify US, PlayStation Store Card US, PlayStation Network US, PUBG Mobile, EA Play US, Mobile Legends, Minecraft, EA Games Origin Apex US, Free Fire, Roblox, Razer Gold Pins, Crossout.