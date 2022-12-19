70% работодателей не рассматривают трудоустройство ИТ-специалистов, окончивших курсы

Эксперты крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснили, что в ИТ-направлении в Иркутской области уже шесть месяцев подряд снижается спрос на специалистов. Это отразилось и на требованиях к соискателям.

В ноябре в Иркутской области было открыто 779 вакансий для ИТ-специалистов, и это на 27,5% меньше, чем в ноябре прошлого года. Снижение спроса на ИТ-кадры наблюдается в регионе на протяжении последних шести месяцев.

Любопытно, что в этом году работодатели сохранили интерес к опытным ИТ-специалистам, в частности, на 18% выросло количество предложений соискателям с опытом работы 3-6 лет, а число вакансий для соискателей с опытом более 6 лет – и вовсе удвоилось по сравнению с прошлым годом.

При этом количество вакансий, доступных соискателям без опыта работы по специальности, выросло лишь на 4%. Снижение интереса к новичкам подтверждают и опросы hh.ru: 70% компаний, которые ищут ИТ-кадры, заявляют, что не рассматривают сейчас трудоустройство начинающих ИТ-специалистов (junior), имеющих в базе образования только онлайн ИТ-курсы (данные опроса hh.ru, ноябрь 2022 г).

«Соискатели по-прежнему проявляют высокий интерес к работе в сфере информационных технологий, и готовы учиться ИТ-профессиям всеми доступными способами. Каждый пятый соискатель из тех, кто планировал в последние два месяца этого года пройти обучение, говорил о том, что оно будет связано с IT-направлением (19%). В числе популярных ответов: обучение Python, IT, тестирование ПО, 1С, SQL, frontend, Java script, WEB design», – прокомментировала руководитель пресс-службы hh.ru Сибирь, Лилия Эсауленко.

Между тем, в числе наиболее важных hard-skills для ИТ-специалистов работодатели назвали следующие: знание языков программирования (Git, JavaScript, SQL, Java, Python и др.), архитектура IT/Системная архитектура, знание 1С, используемого в той сфере, в которой работает компания, а также бизнес\системный анализ, применение стека технологий.

В целом, сфера информационных технологий в Иркутской области остается в списке дефицитных, по итогам ноября на одну вакансию здесь приходится 3 резюме (при норме 5-6 резюме на вакансию). Однако, среди ИТ-специалистов без опыта работы, конкуренция за работу будет выше: 5,2 резюме на вакансию.