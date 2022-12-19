Новогодние салаты в Иркутской области подорожали

На приготовление «Оливье» и «Селедки под шубой» жителям Иркутской области в этом году придется потратить соответственно на 10% и 8% больше, чем годом ранее. Данные приводит Иркутскстат.

На покупку основных ингредиентов для приготовления салатов «Оливье» и «Селедка под шубой» жителям Иркутской области в этом году придется потратить соответственно на 10% и 8% больше, чем годом ранее. Но это ниже уровня продовольственной инфляции (15%).

Причина – значительное снижение цены картофеля (на 35,9%), а также свеклы (на 16%), моркови (на 8,9%) и яиц (на 2,1%).

Вместе с тем, подорожали: сельдь соленая (на 25,8%), маринованные овощи (17%), майонез (12,3%), варёная колбаса (12,2%), лук (0,6%).