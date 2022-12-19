Майнеров могут легализовать в России

Новый законопроект предполагает легализацию майнинга, декларацию дохода от него и уплату налогов. Об этом «Известиям» сообщил глава комитета нижней палаты по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Госдума на этой неделе может принять в первом чтении поправки к законопроекту «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Документом предполагается введение в правовое поле России механизма, который будет регулировать деятельность по майнингу криптовалюты и ее продажу.

– Наш комитет законопроект уже рассмотрел. Хотя не все согласующие органы дали свои официальные ответы. Но мы очень рассчитываем на этой неделе принять в первом чтении, а в январе уже доработаем ко второму и третьему чтению, – сказал «Известиям» Анатолий Аксаков, отметив, что законопроект, в частности, получил поддержку Минфина.

По его словам, майнинг как бизнес давно существует в России, но до сих пор никак не регулируется, хотя им занимается большое количество граждан.