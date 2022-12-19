Как выводят деньги мошенники после ухода Visa и MasterCard?

Основной канал вывода средств – карты российских банков (59%). Об этом в интервью «Известиям» заявил зампред «Сбера» Станислав Кузнецов.

Фото предоставлено пресс-службой Сбера

Похищенные средства обналичиваются, конвертируются в валюту и аккумулируются в «денежных хабах» – в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Такая особенность связана с тем, что Санкт-Петербург – крупный туристический центр, в котором легко затеряться приезжему, в городе еще довольно слабо развито видеонаблюдение, а также особую роль играет близость к государственной границе с несколькими странами.

Второй инструмент – криптовалюта, в которую конвертируются украденные средства с помощью нелегальных сервисов, расположенных в «Москва-Сити», ТЦ «Горбушкин двор», ТЦ «Фудсити», ТЦ «Садовод», на автовокзале Котельники и в торгово-ярмарочном комплексе «Москва».

«Затем криптовалюта обналичивается на Украине и используется в том числе для финансирования ее армии. Таким образом, украденные телефонными мошенниками деньги россиян идут на финансирование ВСУ. Благодаря стратегии «Антидроп» «Сбер» выдавливает из банка дропов людей, которые занимаются обналичиванием украденных средств. В 2022 году заблокировано более 45 тыс. попыток выпуска карт дропам, при этом не получено ни одной жалобы от клиентов», – говорит он.