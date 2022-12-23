Газ с повышенным содержанием пропана появился на АЗС БРК в Иркутске

Такое топливо позволяет двигателю стабильно работать даже в сильный мороз, сообщили SIA.RU в компании.

Данная марка голубого топлива появилась в России относительно недавно. Новый ГОСТ 52087-2018 на автомобильный пропан был утвержден в июле 2019 года. Сеть АЗС БРК возит продукцию ООО "Газпром газонефтепродукт холдинг" из Сургута вот уже третий год и является одной из немногих, кто для своих клиентов в зимний период закупает именно эту марку топлива.

– Повышенное содержание пропана позволяет двигателю стабильно работать даже в сильный мороз, – пояснили в компании. – Это то, что нужно любому автомобилю суровой зимой. Так что на всех газовых АЗС БРК вы найдете настоящий газ с северным характером прямиком из Сургута. Приезжайте заправлять авто на АЗС БРК!