Новости

Газ с повышенным содержанием пропана появился на АЗС БРК в Иркутске

Такое топливо позволяет двигателю стабильно работать даже в сильный мороз, сообщили SIA.RU в компании.

Данная марка голубого топлива появилась в России относительно недавно. Новый ГОСТ 52087-2018 на автомобильный пропан был утвержден в июле 2019 года. Сеть АЗС БРК возит продукцию ООО "Газпром газонефтепродукт холдинг" из Сургута вот уже третий год и является одной из немногих, кто для своих клиентов в зимний период закупает именно эту марку топлива.

– Повышенное содержание пропана позволяет двигателю стабильно работать даже в сильный мороз, – пояснили в компании. – Это то, что нужно любому автомобилю суровой зимой. Так что на всех газовых АЗС БРК вы найдете настоящий газ с северным характером прямиком из Сургута. Приезжайте заправлять авто на АЗС БРК!


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Денница: косметология нового времени
«Пока все думают – ты делаешь». Оксана Ключевская, «Денница», – о бизнесе в сфере красоты и здоровья
«Всё попробовать на себе невозможно». Главный врач «Денницы» – о секретах красоты
NovoLuna: сделано в России
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании