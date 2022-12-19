Для Байкальска разработают единый архитектурный облик

Формирование единого стиля территории особой экономической зоны, социально-экономическое развитие Байкальска и меры поддержки туристических проектов – эти и многие другие вопросы обсудили 17 декабря во время круглого стола, который прошел в Слюдянском районе. Мероприятие, в котором приняли участие представители Правительства Иркутской области, местной власти и туристического бизнес-сообщества, прошло в рамках открытия зимнего туристического сезона на Байкале.

Первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области Руслан Ситников, открывая круглый стол, отметил, что по поручению Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева идет работа в рамках бюджетного цикла 2023-2025, средства предусмотрены, строится коммунальная инфраструктура, улично-дорожная сеть – это необходимый этап, без которого невозможно дальнейшее развитие.

– В то же время уже приступили к следующему этапу – формированию единой концепции архитектурного облика Байкальска, который будет сочетаться с ландшафтом и особенностями территории. Эта работа только начата, будет создана рабочая группа для отработки деталей, после чего разработанную концепцию представят на Градостроительном совете под руководством Губернатора Иркутской области, – рассказал Руслан Ситников.

Первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области подчеркнул, Байкальск – одна из главных локаций, которые необходимо развивать на территории Байкала. Важен структурный и концептуальный подход. При этом работа ведется с учетом экологической повестки, в соответствии с поручением Президента РФ, которое было озвучено на Санкт-Петербургском экономическом форуме.

Министр экономического развития и промышленности Иркутской области Наталья Гершун рассказала о мерах поддержки, на которые могут рассчитывать предприниматели, ведущие или планирующие начать свою деятельность в Байкальске. Это в первую очередь финансовая и нефинансовая помощь институтов развития бизнеса: центра «Мой бизнес», Фонда микрокредитования, Фонда развития промышленности, Корпорации развития Иркутской области.

– Опыт показывает, что наиболее эффективно при реализации инвестпроектов использовать несколько мер поддержки, подходя к вопросу комплексно. Это позволяет снизить срок окупаемости проекта и разделить риски с государством. В Иркутской области единым окном, где есть вся информация о существующих мерах поддержки, является центр «Мой бизнес», его специалисты готовы ответить на все вопросы, – отметила Наталья Гершун.

Кроме этого, в круглом столе приняли участие представители компаний-резидентов особой экономической зоны «Ворота Байкала». Они также проявили интерес к единой концепции облика города и выразили готовность участвовать в ее формировании.

Для гостей и жителей Слюдянского района, принимающих участие в открытии зимнего туристического сезона на Байкале в эти выходные, была подготовлена и развлекательная программа. Трассы горнолыжного курорта «Гора Соболиная» открыли массовым спуском, состоялся фестиваль SNOW ENERGY FEST, во время которого на площадках курорта прошли флешмобы, конкурсы, выступления музыкальных коллективов, розыгрыши подарков от партнеров, шоу райдеров, лазерное и файер-шоу. Для юных гостей возле учебного склона была организована анимационная программа, фотозона с ростовыми куклами.