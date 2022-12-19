Ремонт трассы Баяндай – Еланцы – Хужир продолжили на острове Ольхон

На острове Ольхон продолжили капитальный ремонт трассы Баяндай – Еланцы – Хужир на участке с 153 по 159 км, на подъезде к поселку Хужиру. Об этом SIA.RU рассказали в пресс-служба правительства Иркутской области.

Там устроили локальные очистные сооружения для сбора воды с дороги, сформировали земляное полотно и водопропускные трубы. Стоимость работ составила 145,6 млн рублей. Завершить их и уложить асфальтобетонное покрытие планируют в 2023 году.

Дороги на острове ремонтируют по поручению президента России, которое он дал в 2017 году. Долгое время к работам не удавалось приступить из-за жесткого природоохранного законодательства. Перед дорожниками стоит задача сделать для жителей острова и туристов современную асфальтобетонную трассу протяженностью 40 км.