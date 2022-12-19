Иркутская область за девять месяцев 2022 года увеличила экспорт на 17,7%

Объем экспорта в Иркутской области за девять месяцев 2022 года увеличился на 17,7 % по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. Об этом сообщил Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во время рабочей встречи с генеральным директором АО «Российский экспортный центр» Вероникой Никишиной, которая состоялась в Москве.

– Таких показателей удалось достичь благодаря совместной работе Российского экспортного центра и Правительства региона. Более 65 компаний-экспортеров Иркутской области воспользовались мерами поддержки РЭЦ в 2022 году. При этом наблюдается увеличение поставок в Китай, Узбекистан, Белоруссию, Казахстан и Монголию. Уверен, что совместная работа будет и дальше способствовать созданию в регионе благоприятных условий для развития экспортной деятельности, – подчеркнул Игорь Кобзев.

Взаимодействие Правительства Иркутской области и АО «Российский экспортный центр» имеет многолетнюю историю. Среди прочего РЭЦ является координатором работы главного в Иркутской области института развития по вопросам экспорта – центра поддержки экспорта. Только в этом году ЦПЭ помог субъектам малого и среднего предпринимательства Иркутской области заключить 65 экспортных контрактов в общем на сумму 21 млн долларов США. Минувшим летом в Иркутской области состоялась Всероссийская конференция инфраструктуры развития экспорта, в ходе которой были подведены итоги работы региональных ЦПЭ из 75 субъектов Российской Федерации за I полугодие 2022 года. Благодаря участию команды области в Школе экспорта РЭЦ, была подготовлена программа развития экспорта региона, которая заняла первое место среди 15 участников образовательной программы.

– Экспортный потенциал Иркутской области далеко не исчерпан, и у региона есть все для того, чтобы развивать поставки за пределы страны. Российский экспортный центр будет помогать и готов предоставить все необходимые инструменты поддержки компаний, как финансовые, так и не финансовые, — говорит генеральный директор Российский экспортный центр Вероника Никишина.

Взаимодействие намерены продолжить, в ближайших планах – совместный выезд делегации Российского экспортного центра и Правительства Иркутской области в марте 2023 года в Монголию для организации деловых переговоров.

Напомним, за девять месяцев 2022 года поставки товаров из Приангарья в Монголию увеличились в 2,2 раза по сравнению с первым полугодием 2021 года. Основу экспорта в Монголию составляют продовольственные товары, продукция химической промышленности, топливно-энергетическая и минеральная продукция, машиностроительная продукция.