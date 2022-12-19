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В Иркутской области зафиксирован рекордный за последние 30 лет урожай зерновых

Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий Иркутской области в 2022 году составил 919,8 тыс. тонн, что превысило показатели прошлого года на две тыс. тонн. Это лучший результат за последние 30 лет.

Урожайность зерновых составила 22,8 центнера с гектара, а в сельскохозяйственных организациях - 25,1 центнера с гектара. При этом посевная площадь текущего года под зерновыми и зернобобовыми культурами уменьшена на 1,4% и составила более 400 тыс. га. В структуре посевных площадей зерновых по традиции первое место занимает пшеница – 58%, ячмень на втором месте – 21%, овес на третьем месте – 19%, прочие зерновые и зернобобовые культуры (рожь, просо, гречиха, горох, вика) составляют 2%.

Об итогах уборочной кампании, работе агропромышленного комплекса Иркутской области в 2022 году и планах на 2023 год рассказал министр сельского хозяйства региона Илья Сумароков сегодня во время встречи с журналистами.       

Министр сообщил, что в производстве технических культур в области также новый рекорд. Валовый сбор рапса, льна кудряша, горчицы больше прошлого года на 43,5 тыс. тонн или на 46%. С полей области собрано 137,7 тысяч тонн этих культур.

- На сегодня у нас в области три крупных переработчика масличных – ООО «Иркутский масложиркомбинат», СХ АО «Белореченское», АО «Куйтунская нива». В перспективе создание еще одного крупного маслозавода в Заларинском районе мощностью 100 тыс. тонн готовой продукции. Основными видами продукции завода являются рапсовое масло, льняное масло, жмых, шрот,- сказал Илья Сумароков.

В 2022 году валовый сбор картофеля во всех категориях хозяйств составил 347,7 тыс. тонн. Производство овощей открытого грунта составило 93,8 тыс. тонн.

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На ближайшую перспективу приоритетными направлениями сельскохозяйственного производства региона является производство зерновых и зернобобовых культур, картофеля и овощей открытого грунта, развитие специализированного мясного скотоводства, овцеводства и козоводства, развитие малых форм хозяйствования.

- Министерство сельского хозяйства региона на ближайшее время ставит целью увеличение доли элитных и оригинальных семян собственного производства.                Планируется увеличение посевных площадей под зерновыми, а также под картофелем и овощными культурами. Перед отраслью животноводства стоят задачи по созданию оптимальных условий содержания и кормления животных, обновлению технологического оборудования и наращиванию поголовья молочных и мясных коров,- сказал Илья Сумароков.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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