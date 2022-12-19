В Иркутской области зафиксирован рекордный за последние 30 лет урожай зерновых

Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий Иркутской области в 2022 году составил 919,8 тыс. тонн, что превысило показатели прошлого года на две тыс. тонн. Это лучший результат за последние 30 лет.

Урожайность зерновых составила 22,8 центнера с гектара, а в сельскохозяйственных организациях - 25,1 центнера с гектара. При этом посевная площадь текущего года под зерновыми и зернобобовыми культурами уменьшена на 1,4% и составила более 400 тыс. га. В структуре посевных площадей зерновых по традиции первое место занимает пшеница – 58%, ячмень на втором месте – 21%, овес на третьем месте – 19%, прочие зерновые и зернобобовые культуры (рожь, просо, гречиха, горох, вика) составляют 2%.

Об итогах уборочной кампании, работе агропромышленного комплекса Иркутской области в 2022 году и планах на 2023 год рассказал министр сельского хозяйства региона Илья Сумароков сегодня во время встречи с журналистами.

Министр сообщил, что в производстве технических культур в области также новый рекорд. Валовый сбор рапса, льна кудряша, горчицы больше прошлого года на 43,5 тыс. тонн или на 46%. С полей области собрано 137,7 тысяч тонн этих культур.

- На сегодня у нас в области три крупных переработчика масличных – ООО «Иркутский масложиркомбинат», СХ АО «Белореченское», АО «Куйтунская нива». В перспективе создание еще одного крупного маслозавода в Заларинском районе мощностью 100 тыс. тонн готовой продукции. Основными видами продукции завода являются рапсовое масло, льняное масло, жмых, шрот,- сказал Илья Сумароков.

В 2022 году валовый сбор картофеля во всех категориях хозяйств составил 347,7 тыс. тонн. Производство овощей открытого грунта составило 93,8 тыс. тонн.

На ближайшую перспективу приоритетными направлениями сельскохозяйственного производства региона является производство зерновых и зернобобовых культур, картофеля и овощей открытого грунта, развитие специализированного мясного скотоводства, овцеводства и козоводства, развитие малых форм хозяйствования.

- Министерство сельского хозяйства региона на ближайшее время ставит целью увеличение доли элитных и оригинальных семян собственного производства. Планируется увеличение посевных площадей под зерновыми, а также под картофелем и овощными культурами. Перед отраслью животноводства стоят задачи по созданию оптимальных условий содержания и кормления животных, обновлению технологического оборудования и наращиванию поголовья молочных и мясных коров,- сказал Илья Сумароков.