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Прокуратура занялась пожаром на Марковском нефтегазоконденсатном месторождении в Иркутской области

Правоохранители разберутся в причинах пожара.

«Прокуратурой Иркутской области поставлено на контроль установление всех обстоятельств и причин пожара на технологической установке комплексной подготовки природного газа на Марковском нефтегазоконденсатном месторождении в 2,5 км от населенного пункта Верхнемарково Усть-Кутского района», – сообщили SIA.RU в прокуратуре.

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Прокуратура проверит соблюдение промышленной безопасности. По итогам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры.

Напомним, что в 23:25 в МЧС поступила информация о пожаре на установке комплексной подготовки природного газа Марковского месторождения. Возгорание ликвидировали в 03:10. Всего задействовано: 152 человека, 36 единиц техники, от МЧС России 110 человек, 24 единицы техники.

Это второй крупный пожар в Иркутской области за последнюю неделю. 15 декабря после взрыва пожар ликвидировали на промплощадке АНХК, в результате происшествия двое человек погибли.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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