Новости

Пострадавших во время пожара на Марковском месторождении доставят в Иркутск

Четверых пострадавших при пожаре на предприятии в Усть-Кутском районе госпитализируют бортом санитарной авиации в медучреждения Иркутска. Об этом сообщил осуществляющий полномочия министра здравоохранения Иркутской области Алексей Шелехов.

Читайте также:

Прокуратура занялась пожаром на Марковском нефтегазоконденсатном месторождении в Иркутской области
19 декабря 2022
7 человек пострадали во время пожара на Марковском месторождении в Иркутской области
19 декабря 2022

Сегодня, 19 декабря, в Усть-Кут вылетят две реанимационные бригады для транспортировки пациентов к месту лечения.

Напомним, пожар случился на установке комплексной подготовки природного газа Марковского месторождения Усть-Кутского района сегодня ночью. Двоих пострадавших с ожогами доставили в Братскую городскую больницу №1. Один пострадавший находится на амбулаторном лечении. Четверо пациентов, доставленные в Усть-Кутскую районную больницу, ожидают борт санавиации для перелета в Иркутск.

Ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что двое из семи пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Это второй крупный пожар в Иркутской области за последнюю неделю. 15 декабря после взрыва пожар ликвидировали на промплощадке АНХК, в результате происшествия двое человек погибли.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Торговой сети "Слата" 20 лет
«Россия ждала дискаунтеров с 2003 года» – Ярослав Шиллер, «Слата» (видео)
«Центр просто «проспал» формат дискаунтера» – Вячеслав Заяц, «Слата»
Мне нужна «своя лопата», чтобы «копать». Вячеслав Заяц, «Слата», – о сделке с X5 и планах на будущее
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании