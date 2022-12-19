Пострадавших во время пожара на Марковском месторождении доставят в Иркутск

Четверых пострадавших при пожаре на предприятии в Усть-Кутском районе госпитализируют бортом санитарной авиации в медучреждения Иркутска. Об этом сообщил осуществляющий полномочия министра здравоохранения Иркутской области Алексей Шелехов.

Сегодня, 19 декабря, в Усть-Кут вылетят две реанимационные бригады для транспортировки пациентов к месту лечения.

Напомним, пожар случился на установке комплексной подготовки природного газа Марковского месторождения Усть-Кутского района сегодня ночью. Двоих пострадавших с ожогами доставили в Братскую городскую больницу №1. Один пострадавший находится на амбулаторном лечении. Четверо пациентов, доставленные в Усть-Кутскую районную больницу, ожидают борт санавиации для перелета в Иркутск.

Ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что двое из семи пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Это второй крупный пожар в Иркутской области за последнюю неделю. 15 декабря после взрыва пожар ликвидировали на промплощадке АНХК, в результате происшествия двое человек погибли.