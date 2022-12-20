Иркутский аэропорт улучшил работу благодаря нацпроекту «Производительность труда»

АО «Международный аэропорт «Иркутск» подвел итоги первого этапа реализации нацпроекта «Производительность труда». За год работы коллектива с экспертами Федерального центра компетенций удалось улучшить работу двух участков.

«Аэропорт – это главное окно в Иркутскую область, от качества его работы зависят многие процессы в регионе в целом. И, конечно, это предприятие должно быть первым в процессах улучшения и повышения производительности труда», — отметила Марина Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Приангарья.

В общем работа в рамках нацпроекта занимает три года. Первый год – самый важный: в это время проводится анализ производства, обучение сотрудников и внедрение инструментов бережливого производства при непосредственном участии федеральных экспертов, последующие два года команда предприятия проводит улучшения уже самостоятельно.

Фото из архива компании

В качестве пилотных потоков были выбраны два наиболее перспективных направления — производство бортового питания и организация почтово-грузовых перевозок, которые в общем дают десятую часть выручки предприятия. За сутки Служба авиационного сервиса (САС) готовит до 3000 рационов бортового питания для пассажиров всех классов, которое включает в себя горячие блюда. В результате работы экспертов ФЦК и усилий проектной команды самого аэропорта удалось уменьшить время приготовления горячих блюд на 8%, снизить объём незавершённого производства на 9%. А производительность в расчёте на одного сотрудника выросла на 17%.

Фото из архива компании

Служба организации почтово-грузовых перевозок также повысила эффективность работы: время, затрачиваемое на производственные процессы, снизилось на 3%, а производительность в расчёте на одного сотрудника увеличилась на 11%. Этого удалось добиться благодаря балансировке ресурсов — перераспределению выездов грузчиков к воздушному судну, универсализации функций грузчиков и водителей. Свою роль сыграли также исключение повторного досмотра больших партий трансферного груза и устранение некорректных данных от авиакомпаний о прибывающем грузе.

«Главный результат участия в нацпроекте заключается в том, что наши работники научились немного иначе смотреть на те процессы, к которым привыкли. Обучение и анализ экспертов позволило нам улучшить свою работу и в целом процессы на предприятии», — отметил Андрей Скуба, директор АО «Международный аэропорт «Иркутск».

Фото из архива компании

Активная фаза нацпроекта завершена, но команда предприятия продолжит самостоятельно внедрять механики бережливого производства и другие методики, с которыми сотрудников аэропорта познакомили эксперты ФЦК. В ближайших планах — переход к стеллажному хранению грузов и реконструкция поста досмотра на складе отправки. Все эти меры должны помочь в достижении главной цели — увеличения производительности труда на 25% в 2024 году. А для продолжения рационализаторской работы на предприятии внедрили систему поощрения – теперь за каждое полезное предложение его автор получает премию.