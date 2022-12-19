15 238 рублей составит размер прожиточного минимума в Иркутской области на 2023 год

В Иркутской области установлена величина прожиточного минимума на 2023 год. Соответствующее постановление подписал первый заместитель Губернатора – Председатель Правительства региона Константин Зайцев.

В соответствии с документом величина прожиточного минимума в среднем на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения увеличилась на 3,3% и составляет 15 238 рублей, для трудоспособного населения – 16 609 рублей, пенсионеров – 13 105 рублей, детей – 15 078 рублей.

По районам Крайнего Севера Иркутской области и местностям, приравненным к ним, прожиточный минимум в расчете на душу населения установлен в размере 18529 рублей, для трудоспособного населения – 20 197 рублей, пенсионеров – 15 936 рублей, детей – 18 335 рублей. По иным местностям Приангарья в расчете на душу населения – 14 248 рублей, для трудоспособного населения – 15 529 рублей, пенсионеров – 12 253 рублей, детей – 14 098 рублей.

Напомним, прожиточный минимум используется для оценки нуждаемости граждан при предоставлении таких мер государственной поддержки, как социальный контракт, ежемесячное пособие на ребёнка в возрасте до трёх лет, выплаты на детей от трёх до семи лет из малообеспеченных семей и другие.