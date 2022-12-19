Иркутский район возглавил рейтинг территорий с самым большим количеством судебных исков против «серых» майнеров

«Иркутская энергосбытовая компания» подала 923 иска в отношении добытчиков криптовалюты, которые ведут эту деятельность на территории региона, получая коммерческую прибыль за счет субсидируемой цены на электроэнергию для населения. Наибольшее число судебных разбирательств ведется в отношении так называемых «серых» майнеров из Иркутского района - 283, а также г. Иркутска – 159 исков. Кроме этого, 86 исков подано в Шелеховском районе и порядка 60 в городах Братске и Усолье-Сибирском.
В пользу энергетиков рассмотрено 427 заявлений. Общая сумма удовлетворенных требований составила 211 млн рублей. 135 добытчиков криптовалюты согласились с доводами энергетиков в досудебном порядке и еще 10 заключили мировые соглашения. Теперь они оплачивают ресурс в соответствии с целью потребления. Полученные средства направляются на развитие энергетической инфраструктуры, усиление центров питания, которые сейчас работают на пределе мощности.
Читайте также:
Как показывает практика, концентрация майнинговой деятельности на конкретной территории напрямую влияет на аварийность сетей. Размещая устройства в частных и многоквартирных домах, гаражных кооперативах и иных подсобных помещениях, майнеры ставят под угрозу стабильное энергоснабжение в населенных пунктах. В результате фактически промышленная нагрузка приводит к постоянным отключениям добросовестных потребителей. Так, с 1 ноября в Иркутском районе произошло свыше 250 отключений. Так, два добытчика криптовалюты оставили без электроснабжения около 100 домов в Дзержинске, перебои со светом испытывали и в поселке Мамоны, где обнаружено 32 «серых» майнера.
В настоящее время в судах разных инстанций на рассмотрении находится 351 дело в отношении «серых» майнеров.
Жители, которые стали свидетелем использования майнингового оборудования в квартирах или домохозяйствах, могут обратиться в «Иркутскэнергосбыт» по телефону 8-800-100-9-777, отправить сообщение по электронной почте mining@es.irkutskenergo.ru или написать в группах компании в социальных сетях «Свет38 (https://vk.com/public182787861)».