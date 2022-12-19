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Порог заболеваемости ОРВИ в Иркутской области превышен на 18,7%

По данным регионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в Иркутской области отмечается рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями во всех возрастных группах населения. Показатель заболеваемости в целом по региону находится выше эпидемического порога на 18,7%.

– За прошедшую неделю зарегистрировано 32 тыс. 593 случая ОРВИ, из них 21 тыс. 221 у детей. Диагноз «грипп» лабораторно подтверждён у 61 человека, – сообщает пресс-служба регионального правительства.

В целом, в регионе от гриппа вакцинировано 1,12 млн человек. Среди детского населения региона привито 326 тыс. человек. Прививочная кампания длилась с августа по декабрь.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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