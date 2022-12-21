«Турдесант» и сельский туризм: мы едем к вам!

Александр Откидач: «Предприниматели в территориях должны увидеть живого туриста»

Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU

36 дней в поездках по Братскому, Усольскому и Иркутскому районах. Около 57-и населённых пунктов. Почти три сотни активных местных жителей – предпринимателей, работников культуры, глав поселений, депутатов. Более 50-и человек, готовых уже сегодня начать законную экономическую деятельность в сфере туризма. Таков главный итог первого этапа проекта «Турдесант», который озвучил его автор, предприниматель и общественный деятель Александр Откидач. Кроме этого, он рассказал порталу SIA.RU, какие проблемы удалось выяснить участникам проекта в ходе первого этапа, что они намерены делать дальше и какова конечная цель «Турдесанта».

Проблемы – общие и системные

Напомним, что проект «Турдесант» был задуман для развития в нашем регионе сельского туризма и поиска интересных турпродуктов, которые могут стать достойной альтернативой отдыху на берегах Байкала. Он уже реализован в Заларинском, Осинском и Качугском районах. Осенью этого года участники «Турдесанта» обследовали ещё три территории: Братский, Усольский и Иркутский районы.

Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU

Как рассказал Александр, в каждом районе есть свои специфические особенности и свои невероятные возможности развития различных направлений туризма. Они включают в себя и природные факторы, и исторические моменты, и современные достижения. Желающие заниматься продвижением региональных особенностей на туристический рынок тоже есть – на сегодня это почти 50 человек, причём в основном – молодых патриотов своей малой родины. Но, к сожалению, они зачастую не знают, как красиво и правильно упаковывать свой продукт.

Кроме этого, участники «Турдесанта» выявили и другие системные проблемы.

– Самая главная общая проблема – это небольшой номерной фонд, которого в сезон нет вообще. Мы обнаружили много больших гостевых домов и турбаз, где, к сожалению, даже перестали заниматься развитием качества, потому что незачем, поскольку выкупаются буквально все номера: и за 200 рублей в сутки и за 3 тысячи рублей, причём не сильно лучшего качества, – пояснил Александр.

При этом он уточнил, что в «глубинке» есть предприниматели, готовые инвестировать в строительство гостевых домов, но у них очень много вопросов, связанных с земельным законодательством. Кроме этого, есть масса других юридических нюансов: в частности, кто имеет право сдавать своё жильё, как кормить туристов, как организовывать экскурсии, как и от чего страховать людей?

Отметил Александр и тот момент, что у местных предпринимателей нет возможности нанять профессиональных фотографа, видеографа, дизайнера и программиста, чтобы создать качественную рекламу для продвижения своих услуг.

Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU

– Нужно понимать, что небольшое хозяйство где-нибудь в Братском районе, это не турбаза на Ольхоне, которая может позволить себе вложить миллион в рекламу, продвижение и продакш, потому что за счёт круглогодичного трафика достаточно быстро отобьёт эти деньги. А ещё людям элементарно не хватает насмотренности и они не знают, как вообще могут сегодня выглядеть современные места, принимающие туристов. Два популярных вопроса, которые нам задавали предприниматели: подскажите, куда вкладывать деньги, и покажите, как это сделать, чтобы было современно, – прокомментировал Александр.

Решения, основанные на анализе

Решить если не все, то большинство перечисленных проблем, и призван «Турдесант». Правда, не в одиночку, а в партнёрстве с государственными органами власти и институтами поддержки малого и среднего предпринимательства.

Так, в этом году партнёром проекта стал Центр «Мой Бизнес», в задачи которого входит рост деловой активности и увеличение количества предпринимателей в территориях-участниках проекта, особенно в сельской местности, выход субъектов МСП, зарабатывающих на туризме, из «серой» зоны, обучение людей, занимающихся бизнесом.

Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU

Кроме того, к проекту готово присоединиться Агентство по туризму Иркутской области, представители законодательной власти региона и Совета Федерации от Иркутской области.

– В совместном решении выявленных проблем как раз и заключаются задачи второго и третьего этапов нашей работы, – пояснил Александр. – Мы начинаем анализировать и систематизировать всю полученную информацию, чтобы понять, насколько в районах готовы принимать туристов уже летом 2023 года, так как особенность проекта «Турдесант» заключается в том, что мы создаём турпродукты и сразу же продаём их тем, кто готов отдыхать в новых местах, потому что люди в территориях должны увидеть живого туриста, «пощупать» его и получить обратную связь, что понравилось, а что – нет.

Далее, когда будет понимание, кто из предпринимателей в территориях готов работать в туристической сфере, организаторы проекта начнут обучать их бизнес-процессам, основам гостеприимства, выстраивать вместе с ними логистику. Например, руководитель популярного проекта в Иркутском районе «Долина мечтателей» готов поделиться своим опытом, как создавать глэмпинг, какие в этом вопросе есть сложности, в том числе законодательные.

– Наша задача дать местному населению и предпринимателям всю информацию от А до Я, оперативно информировать их об изменениях в законодательстве о туристической деятельности, объяснить муниципальным органам власти важность развития туристической отрасли, и показать перспективы потенциальным инвесторам, – рассказал Александр.

На третьем этапе реализации проекта, «Турдесант» организует для участников проекта съёмку качественных рекламных материалов и их размещение на сайте района.

– Мы также займёмся продвижением этих турпродуктов, проведём итоговую пресс-конференцию, разместим их на специальной медиаплатформе, чтобы не менее 100 тысяч человек знали, какие возможности в каком районе Иркутской области есть, и что туда можно поехать и классно отдохнуть, – подытожил Александр.

«У муниципалитета должна быть программа»

Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU

Диляра Окладникова, руководитель Центра «Мой Бизнес»:

– Мы можем подключить туроператоров и работать с каждым районом отдельно. Но важно, чтобы у муниципалитета была программа, которая предусматривает какие-то определенные направления деятельности с конкретными предпринимателями. Тогда можно было бы говорить о создании туристических кластеров в районах, и нам было бы проще работать вместе с «Турдесантом» по второму этапу проекта.

«Надо создавать турпродукт»

Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU

Денис Ивлев, временно замещающий должность руководителя Агентства по туризму Иркутской области:

– Проект «Турдесант» можно назвать зелёным, но не в смысле, что он молодой, а в плане экологии, и это очень нравится людям, которые работают на «земле». Но у нас есть предложения и замечания. В большинстве случаев мы пока говорим не про готовые проекты и продукты, а про ресурсы – территории и объекты, и про людей, которые готовы стать предпринимателями и реализовать эти ресурсы в пользу туриста. Для того чтобы ресурс стал туристическим продуктом, нужны дополнительные «настройки» в виде регистрации бизнеса, лицензирования деятельности, услуг и так далее. Агентство по туризму готово войти во второй и третий этап «Турдесанта», чтобы, в том числе, за счёт совместной деятельности с Центром «Мой бизнес» научить людей, как правильно выстраивать свою деятельность. В том числе, в законодательном поле, поскольку у тех предпринимателей, что находятся в легальной плоскости, есть прекрасные возможности развиваться и расти за счёт господдержки.

«Не хватало взгляда со стороны»

Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU

Ирина Дубенкова, первый заместитель мэра Усольского муниципального района:

– Усольский район начал заниматься развитием туристического направления с 2015 года, когда у нас появилась специальная программа. У нас 12 муниципальных образований, все они очень разные, самобытные, красивые с древней историей, много мест, где можно отдохнуть, при этом мы достаточно близко находимся к Иркутску и это очень удобно для туристов. Но нам в то же время многого не хватало, в том числе – взгляда со стороны, и умения создавать готовый турпродукт, потому что есть отдельные маршруты, есть отдельные туристические базы, есть отдельные места, где можно вкусно поесть, но нет какой-то «ниточки, которая» собирала бы это в единое интересное целое. Надеемся, что проект «Турдесант» нам в этом поможет. Александр увидел у нас в районе какие-то интересные вещи, на которые мы не обращали внимания, и это здорово. В развитии туризма заинтересован мэр района, все идеи он обсудил с нашими предпринимателями. Работы предстоит много, даже в части благоустройства тех мест, которые мы обозначили: чтобы маршрут, который сложится, был удобным для каждого туриста, он должен быть благоустроенным, красивым, эстетичным, понятным.

«В результате синергии власти и бизнеса может получиться замечательный продукт для путешественников»

Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU

Евгения Найденова, советник губернатора Иркутской области:

– «Ожерелье» из турпродуктов, которое можно собрать по каждому району и выстроить как туристический маршрут, в дальнейшем можно представить на получение мер поддержки общественно-предпринимательских инициатив в рамках государственной программы «Развитие туризма». Это прекрасная возможность с помощью федерального финансирования развивать номерной фонд, сервис, дорожную сеть, чтобы правильно продвигать наши туристические маршруты. В результате синергии органов власти и бизнеса может получиться замечательный продукт для путешественников.

В этом смысле проект «Турдесант» хорош тем, что его организовал местный человек, который отлично разбирается в правильной подаче туристического продукта. Александр Откидач не привлечён из федерального центра, и этот факт – что на территорию приезжает свой человек, а не какой-то москвич – вызывает положительный отклик населения и предпринимателей из районов Иркутской области. В этом случае увеличивается доверие к органам муниципальной власти, которая присоединяется к проекту «Турдесант», и это доверие уже даёт определённый положительный результат.

«Мы провели своеобразную «инвентаризацию» объектов»

Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU

Марина Еремеева, начальник отдела муниципальной поддержки и развития малого и среднего предпринимательства Иркутского района:

– Проект «Турдесант» интересный, важный и нужный, потому что имеет непосредственное отношение к развитию внутреннего, сельского, краеведческого и экологического туризма. Хотя, с одной стороны, в Иркутском районе туристическая отрасль уже хорошо развита по разным направлениям, потому что мы находимся рядом с Байкалом, с другой стороны, хочется больше внимания уделить «внутренним» территориям района, таким как, например, Урик, Хомутово и другим, где тоже очень много достойных туристических объектов. Это и православные храмы, и места, связанные с декабристами.

Работа с «Турдесантом» была для нас новая, и она понравилась. Вместе мы сделали своеобразную «инвентаризацию» объектов, которые могут представлять интерес для туристов, причём в процессе появились какие-то новые варианты, которым мы до этого не уделяли должного внимания. В итоге мы посмотрели, протопали ногами и пощупали руками 45 объектов. «Турдесант» полученную информацию проанализирует, обобщит, систематизирует и передаст нам для дальнейшего использования.

«Благодаря проекту, люди поверили в себя»

Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU

Надежда Жукова, помощник сенатора Андрея Чернышева, депутат думы Братского района:

– Туризм был всегда, есть и будет, правда, не всегда организованный. В Братском районе действительно, очень много желающих заявить о себе в туристической отрасли, особенно в сельской местности, но не у всех, к сожалению, получается в силу незнания законодательства. Поэтому очень хорошо, что в Иркутской области за последние два года этот вид деятельности так активно начинает приходить в нормативно-правовые рамки. И в этом смысле работа «Турдесанта» в Братском районе прошла очень плодотворно: благодаря проекту, люди поверили в себя, потому что им показали, что они могут и достойны развивать туризм на своей родине и представлять для туристов красоты родного края.



Наталья Горбань